"Бабьему лету" конец: климатологи говорят – съели туманы

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Пятница, 25 октября 2019, 14:12

В столицу вернулась климатическая осень, период так называемого "бабьего лета" закончился.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Дословно: "Климатологи Центральной геофизической обсерватории с грустью сообщают, что нынешнее "бабье лето" в Киеве закончилось в среду, потому что его съели туманы".

Детали: По данным наблюдений метеостанции, в четверг средняя суточная температура воздуха составляла +10,5° С, а максимальная поднялась лишь до +12,8° С. Это значит, что в Киев вернулась осень.

Нынешнее "бабье лето" длилось 12 дней, оно ознаменовалось 4 температурными рекордами.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке "бабье лето" было в 2017 году, когда оно длилось всего 5 дней, а самым долгим в прошлом году - 14 дней.

Что было ранее: Синоптики предупредили, что украинцев ждут последние теплые выходные, уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Украинская правда

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Темы: погода


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