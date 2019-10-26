США призупиняють авіасполучення з містами Куби, окрім Гавани
Уряд Сполучених Штатів заявив, що заборонить американським авіакомпаніям здійснювати польоти по всіх напрямах до Куби, за винятком столиці країни – Гавани.
Джерело: Reuters
Деталі: Заборона почне діяти з 10 грудня. Зумовлене таке рішення спробами Білого дому посилити тиск на уряд Куби, який "вдається до постійних репресій щодо кубинців та підтримує Ніколаса Мадуро у Венесуелі".
Мінтранспорту США повідомило, що вдались до цих заходів на прохання держсекретаря Майка Помпео.
Заборона авіасполучення не впливатиме на чартерні рейси, проте заблокує близько 8 рейсів на день.
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що санкції не змусять кубинський уряд піти на поступки.
Нагадаємо:
- У червні Сполучені Штати ввели заборону на групові поїздки американських громадян на Кубу в освітніх цілях. Крім цього, більше не будуть видаватися ліцензії на експорт на острів приватних літаків та пасажирських суден.
- Перед цим президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями Кубі за підтримку режиму Мадуро у Венесуелі.
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