США призупиняють авіасполучення з містами Куби, окрім Гавани

Уряд Сполучених Штатів заявив, що заборонить американським авіакомпаніям здійснювати польоти по всіх напрямах до Куби, за винятком столиці країни – Гавани.

Джерело: Reuters

Деталі: Заборона почне діяти з 10 грудня. Зумовлене таке рішення спробами Білого дому посилити тиск на уряд Куби, який "вдається до постійних репресій щодо кубинців та підтримує Ніколаса Мадуро у Венесуелі".

Мінтранспорту США повідомило, що вдались до цих заходів на прохання держсекретаря Майка Помпео.

Заборона авіасполучення не впливатиме на чартерні рейси, проте заблокує близько 8 рейсів на день.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що санкції не змусять кубинський уряд піти на поступки.

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