США приостанавливают авиасообщение с Кубой, кроме Гаваны

161 просмотр
Суббота, 26 октября 2019, 03:30

Правительство Соединенных Штатов заявило, что запретит американским авиакомпаниям осуществлять полеты по всем направлениям на Кубу, за исключением столицы страны – Гаваны.

Источник: Reuters

Детали: Запрет начнет действовать с 10 декабря. Обусловлено такое решение попытками Белого дома усилить давление на правительство Кубы, которое "прибегает к постоянным репрессиям в отношении кубинцев и поддерживает Николаса Мадуро в Венесуэле".

Минтранспорта США сообщило, что обратился к этим мерам по просьбе госсекретаря Майка Помпео.

Запрет авиасообщения не будет влиять на чартерные рейсы, однако заблокирует около 8 рейсов в день.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что санкции не заставят кубинское правительство пойти на уступки.

Напомним:

  • В июне Соединенные Штаты ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и судов.
  • Перед этим президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США санкции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Импичмент Трампа: демократы хотят допросить чиновников Белого дома и Госдепа 26 октября 2019, 01:27
Помпео: украинцы должны знать о поддержке США 26 октября 2019, 00:37
Экс-советник Трампа Болтон может дать показания по делу импичмента 25 октября 2019, 22:39
Все новости
Главные новости
Порошенко не подозреваемый и не обвиняемым по делам ГБР – адвокат
Дело Пашинского: потерпевший поблагодарил Портнова за помощь
Задержанный в аэропорту Харькова оказался заместителем мэра Филатова
"Титушки" в Одессе избили активистов, выступающих против застройки
Все новости
Опыт

Что и как читают в Японии, Турции, Финляндии, Бразилии и Польше. Почему нам стоит у них поучиться

экология

7 причин, почему нельзя сжигать листья

holiday

Стоит ли заранее наряжать новогоднюю елку? объясняет психолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів