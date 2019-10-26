Правительство Соединенных Штатов заявило, что запретит американским авиакомпаниям осуществлять полеты по всем направлениям на Кубу, за исключением столицы страны – Гаваны.

Источник: Reuters

Детали: Запрет начнет действовать с 10 декабря. Обусловлено такое решение попытками Белого дома усилить давление на правительство Кубы, которое "прибегает к постоянным репрессиям в отношении кубинцев и поддерживает Николаса Мадуро в Венесуэле".

Минтранспорта США сообщило, что обратился к этим мерам по просьбе госсекретаря Майка Помпео.

Запрет авиасообщения не будет влиять на чартерные рейсы, однако заблокирует около 8 рейсов в день.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что санкции не заставят кубинское правительство пойти на уступки.

Напомним: