США приостанавливают авиасообщение с городами Кубы, кроме Гаваны
Суббота, 26 октября 2019, 03:30
Правительство Соединенных Штатов заявило, что запретит американским авиакомпаниям осуществлять полеты по всем направлениям на Кубу, за исключением столицы страны – Гаваны.
Источник: Reuters
Детали: Запрет начнет действовать с 10 декабря. Обусловлено такое решение попытками Белого дома усилить давление на правительство Кубы, которое "прибегает к постоянным репрессиям в отношении кубинцев и поддерживает Николаса Мадуро в Венесуэле".
Минтранспорта США сообщило, что обратился к этим мерам по просьбе госсекретаря Майка Помпео.
Запрет авиасообщения не будет влиять на чартерные рейсы, однако заблокирует около 8 рейсов в день.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что санкции не заставят кубинское правительство пойти на уступки.
Напомним:
- В июне Соединенные Штаты ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и судов.
- Перед этим президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.
Ольга Гетьманец, УП