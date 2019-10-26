У РФ відреагували на ноту протесту МЗС щодо чергового "гумконвою"

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Субота, 26 жовтня 2019, 05:59

Представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова запропонувала Україні направити гуманітарну допомогу на Донбас, у відповідь на ноту протесту українського МЗС щодо чергового російського "гумконвою".

Джерело: Facebook-сторінка Захарової, Twitter Катерини Зеленко, речниці МЗС України

Дослівно Захарова: "У мене пропозиція до МЗС України: спробуйте один раз замість ноти протесту Москві направити гуманітарну допомогу Донбасу".

Деталі: Раніше Зеленко повідомила, що відомство направило РФ ноту протесту через "черговий контрабандний конвой у напрямку Донбасу".

Чому це важливо: Росія надсилає вантажівки з нібито гуманітарною допомогою на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Нагадаємо:

  • МЗС України періодично направляє до Росії ноти протесту у зв’язку з незаконним в’їздом на окуповану території України російських вантажівок.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Росія Донбас МЗС


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