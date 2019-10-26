У РФ відреагували на ноту протесту МЗС щодо чергового "гумконвою"
Представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова запропонувала Україні направити гуманітарну допомогу на Донбас, у відповідь на ноту протесту українського МЗС щодо чергового російського "гумконвою".
Джерело: Facebook-сторінка Захарової, Twitter Катерини Зеленко, речниці МЗС України
Дослівно Захарова: "У мене пропозиція до МЗС України: спробуйте один раз замість ноти протесту Москві направити гуманітарну допомогу Донбасу".
Деталі: Раніше Зеленко повідомила, що відомство направило РФ ноту протесту через "черговий контрабандний конвой у напрямку Донбасу".
Чому це важливо: Росія надсилає вантажівки з нібито гуманітарною допомогою на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.
Нагадаємо:
- МЗС України періодично направляє до Росії ноти протесту у зв’язку з незаконним в’їздом на окуповану території України російських вантажівок.