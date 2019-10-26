В РФ отреагировали на ноту протеста МИД относительно "гумконвоя"

Представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила Украине направить гуманитарную помощь на Донбасс, в ответ на ноту протеста украинского МИД относительно очередного российского "гумконвоя".

Источник: Facebook-страница Захаровой, Twitter Екатерины Зеленко, представителя МИД Украины

Дословно Захарова: "У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу".

Детали: Ранее Зеленко сообщила, что ведомство направило РФ ноту протеста из-за "очередного контрабандного конвоя в направлении Донбасса".

Почему это важно: Россия направляет грузовики с якобы гуманитарной помощью на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Напомним: