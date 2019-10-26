В МЗС заявили, що виступають за отримання ПДЧ в НАТО, але без повторної подачі заявки

Україні не потрібно подавати у НАТО заявку на отримання ПДЧ, а слід добиватись від союзників його надання.

Джерело: Twitter заступника міністра закордонних справ Єгора Божка, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Божок процитував декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, який погодив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу і ПДЧ є наступним кроком на шляху до цього.

"Треба чітко розуміти, що Україна за цей час пішла значно далі. Сьогодні нам треба не подавати заявку на ПДЧ, а вже добиватись від союзників його нам надання. Над цим і працюємо...Пропоную всім небайдужим долучатись і концентрувати зусилля саме в такому контексті", - написав міністр.

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