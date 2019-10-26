В МЗС заявили, що виступають за отримання ПДЧ в НАТО, але без повторної подачі заявки

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Субота, 26 жовтня 2019, 13:47

Україні не потрібно подавати у НАТО заявку на отримання ПДЧ, а слід добиватись від союзників його надання.

Джерело: Twitter заступника міністра закордонних справ Єгора Божка, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Божок процитував декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, який погодив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу і ПДЧ є наступним кроком на шляху до цього.

"Треба чітко розуміти, що Україна за цей час пішла значно далі. Сьогодні нам треба не подавати заявку на ПДЧ, а вже добиватись від союзників його нам надання. Над цим і працюємо...Пропоную всім небайдужим долучатись і концентрувати зусилля саме в такому контексті", - написав міністр.

Знати більше: 

Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО

Нагадаємо,

  • Міністерство оборони та МЗС вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
  • Міністр оборони Андрій Загороднюк, зокрема, вважає, що у цьому немає практичного сенсу. Натомість Україні, за його словами, слід сконцентруватися на практичних результатах.
  • Наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений наближчим часом.

Теми: НАТО МЗС Україна


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