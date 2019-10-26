В МЗС заявили, що виступають за отримання ПДЧ в НАТО, але без повторної подачі заявки
Україні не потрібно подавати у НАТО заявку на отримання ПДЧ, а слід добиватись від союзників його надання.
Джерело: Twitter заступника міністра закордонних справ Єгора Божка, повідомляє "Європейська правда".
Деталі: Божок процитував декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, який погодив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу і ПДЧ є наступним кроком на шляху до цього.
"Треба чітко розуміти, що Україна за цей час пішла значно далі. Сьогодні нам треба не подавати заявку на ПДЧ, а вже добиватись від союзників його нам надання. Над цим і працюємо...Пропоную всім небайдужим долучатись і концентрувати зусилля саме в такому контексті", - написав міністр.
Знати більше:
Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО
Нагадаємо,
- Міністерство оборони та МЗС вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк, зокрема, вважає, що у цьому немає практичного сенсу. Натомість Україні, за його словами, слід сконцентруватися на практичних результатах.
- Наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений наближчим часом.
powered by lun.ua