В МИД заявили, чт о выступают за получение ПДЧ в НАТО, но без повторной подачи заявки

Украине не нужно подавать в НАТО заявку на получение ПДЧ, а следует добиваться от союзников его предоставления.

Источник: Twitter замминистра иностранных дел Егора Божка, сообщает "Европейская правда"

Детали: В своем Twitter Божок процитировал декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

"Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников его нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте", - написал заместитель министра.

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Напомним,