В МИД заявили, чт о выступают за получение ПДЧ в НАТО, но без повторной подачи заявки
Украине не нужно подавать в НАТО заявку на получение ПДЧ, а следует добиваться от союзников его предоставления.
Источник: Twitter замминистра иностранных дел Егора Божка, сообщает "Европейская правда"
Детали: В своем Twitter Божок процитировал декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.
"Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников его нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте", - написал заместитель министра.
Узнать больше:
Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО
Напомним,
- Министерство обороны и МИД считают неэффективной идею новой подачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.
- Министр обороны Андрей Загороднюк, в частности, считает, что в этом нет практического смысла. Украине, по его словам, следует сконцентрироваться на практических результатах.
- В конце визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, который будет принят в ближайшее время.