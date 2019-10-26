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В МИД заявили, чт о выступают за получение ПДЧ в НАТО, но без повторной подачи заявки

Суббота, 26 октября 2019, 13:47
В МИД заявили, чт о выступают за получение ПДЧ в НАТО, но без повторной подачи заявки

Украине не нужно подавать в НАТО заявку на получение ПДЧ, а следует добиваться от союзников его предоставления.

Источник: Twitter замминистра иностранных дел Егора Божка, сообщает "Европейская правда"

Детали: В своем Twitter Божок процитировал декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

"Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников его нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте", - написал заместитель министра.

Узнать больше: 

Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО

Напомним,

  • Министерство обороны и МИД считают неэффективной идею новой подачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.
  • Министр обороны Андрей Загороднюк, в частности, считает, что в этом нет практического смысла. Украине, по его словам, следует сконцентрироваться на практических результатах.
  • В конце визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, который будет принят в ближайшее время. 

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Темы: НАТОМИДУкраина
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