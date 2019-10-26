Засуджений вбив нацгвардійця у поїзді – Аброськін

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Субота, 26 жовтня 2019, 16:55

У поїзді "Маріуполь-Львів" засуджений на довічний термін ув'язнення вбив солдата Нацгвардії.

Джерело: колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook

Дослівно: "Вночі 25 жовтня 2019 року в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, що рухався в складі пасажирського поїзду "Маріуполь-Львів", засуджений на довічний термін ув’язнення Дмитро Бевзюк з метою побігу скоїв напад на військовослужбовця Нацгвардії України, солдата, 1998 р.н., який від отриманих поранень загинув на місці".

Деталі: Аброськін зазначив, що за вбивство солдата Бевзюку "нічого не буде, бо він і так відбуває довічний термін й може вбивати, знаходячись за ґратами, хоч кожного дня".

Передісторія:

  • На початку вересня Аброськін та ще двоє заступників глави Нацполіції подали у відставку.
  • 4 жовтня Аброськін став ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Українська правда
Теми: вбивство Нацгвардія


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