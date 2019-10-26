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Осужденный убил нацгвардейца в поезде – Аброськин

Суббота, 26 октября 2019, 16:55
Осужденный убил нацгвардейца в поезде – Аброськин

В поезде "Мариуполь-Львов" осужденный на пожизненный срок убил солдата Нацгвардии.

Источник: бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook

Дословно: "Ночью 25 октября 2019 года в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побега совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 г.р., который от полученных ранений погиб на месте".

Детали: Аброськин отметил, что за убийство солдата Бевзюку "ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день".

Предыстория:

  • В начале сентября Аброськин и еще двое заместителей главы Нацполиции подали в отставку.
  • 4 октября Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Украинская правда
Темы: убийствоНацгвардия
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