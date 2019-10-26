Адвокат Гладковського заявляє, що НАБУ подало новий позов

Адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявляє, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Джерело: прес-служба корпорації "Богдан"

Деталі: На думку адвоката, нова справа проти Гладковського про неявку на допит до слідчого НАБУ у липні є черговим свідченням політично вмотивованого переслідування його.

Пряма мова Волинця: "Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку та терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час".

Деталі: За словами адвоката, 19 липня факт неможливості прибуття до слідчого, окрім юридичних каналів, "широко транслювався усіма засобами масової інформації для уникнення будь-яких інсинуацій та маніпуляцій".

Адвокат додав, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще у травні поточного року, а не за день до допиту, про що свідчить час придбання квитків на літак.

За словами Волинця, судове засідання відбудеться у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України.

НАБУ наразі не повідомляє про дане звернення до суду.

Передісторія: