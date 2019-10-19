Гладковського взяли під варту із заставою у 10 разів меншою, ніж просила САП
Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.
Джерело: ухвала ВАКС від 19 жовтня, оголошене у залі суду в ефірі Hromadske
Деталі: Суд відхилив клопотання захисника Гладковського та частково задовольнив клопотання НАБУ.
Застава може бути внесена підозрюваним чи іншою юридичною чи фізичною особою.
У разі внесення застави на Гладковського буде покладено обов'язок прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою, не залишати територію Київської області без дозволу вищевказаних посадових осіб, здати на зберігання свій паспорт громадянина України, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за територію України, утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними детективами, а також носити електронний засіб контролю.
Повний текст ухвали буде оголошено 21 жовтня.
У свою чергу адвокат Гладковського Руслан Волинець заявив, що буде оскаржувати рішення суду.
"Ми не згодні з таким рішенням суду. Ми точно будемо його оскаржувати. Вважаємо, що суд не мав підстав обирати саме такий запобіжний захід", - заявив адвокат.
Він додав, що задоволений зменшенням розміру застави, але вважає, що порука була б достатнім запобіжним заходом та повідомив, що за Гладковського будуть вносити заставу.
Прокурори заявили, що після ознайомлення з повним текстом ухвали вирішать, чи оскаржуватимуть суму застави.
Президент корпорації «Богдан» і колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду, який сьогодні взяв його під варту на 2 місяці з правом застави у 10 млн грн pic.twitter.com/hmAifTTTcv— hromadske (@HromadskeUA) October 19, 2019
Перед оголошенням ухвали ВАКС Гладковський заперечив усі звинувачення та заявив, що він продовжує голодування на знак протесту.
Під час судового засідання під будівлею суду зібралися кілька десятків представників Нацкорпусу, які вигукуували "Гладковського за грати!" та розгорнули плакат "Свинарчуків за грати".
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#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому
Нагадаємо:
- 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
- Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю і не намагався залишити Україну.
- Сам Гладковський назвав незаконним своє затримання та "на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів" оголосив голодування.
- П’ятий президент Петро Порошенко назвав затримання Гладковського, його близького соратника, "феєричним видовищем" нової влади.
- 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
- Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
- 19 жовтня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Гладковському.
- Спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.