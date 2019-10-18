Гладковському оголосили підозру

Колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру у вчиненні злочину, не пов’язаного з контрабандою російських деталей.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

Дослівно: "18 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому посадовцю у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.366-1 Кримінального кодексу України".

Деталі: Відзначається, що підозру погодив керівник САП Назар Холодницький.

Детективи встановили, що Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Зокрема, він забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 мільйона гривень збитків.

Крім того з’ясувалося, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тисячі доларів (за 2016 рік), 63 тисячі доларів (за2017 рік) та 47,5 тисячі доларів (за 2018 рік).

За ч 2 ст. 364 Гладковському може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За ст. 366-1 – штраф від 2,5 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Чому це важливо. Дана підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.

У фабулі тієї справи йдеться, що власники кількох фірм разом із посадовцями РНБО, Міноборони, "Укроборонпрому", державних оборонних заводів та "Кузні на Рибальському" заволоділи бюджетними коштами "орієнтовно у розмірі 250 мільйонів гривень".

Що було раніше: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

За словами генпрокурора, підозра стосується "порушення антикорупційного законодавства, неправдивого декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель, використання службового становища, щоб впливати на результати цих тендерних закупівель".

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