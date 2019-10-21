Гладковський вийшов із СІЗО

Підозрюваний у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства при здійсненні тендерних закупівель колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.

Джерело: коментар Гладковського і його адвоката журналістам біля столичного СІЗО.

Пряма мова Гладковського: "Я буду захищати свою честь і гідність".

Пряма мова адвоката: "Ухвала суду, з якою ми не згодні, але ми її виконали, застава внесена, всі процедурні документи оформлені… Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду а саме потрібно здати паспорти".

Деталі: Адвокат Руслан Волинець пояснив той факт, що Гладковський відмовився відповідати на запитання журналістів, ймовірно, поганим самопочуттям свого підзахисного. Захисник підтвердив, що Гладковський, як було повідомлено раніше, дотримується голодування (5 день –ред.)

Волинець зазначив, що Гладковському вдягнули електронний браслет стеження. За його словами, сторона захисту буде вивчати повний текст ухвали суду, і вибудовуватиме стратегію.

За словами Волинця, Гладковський вважає, що будь-яких підстав для притягнення його до відповідальності за пред’явленими звинуваченнями, немає.

Що передувало: Раніше у понеділок члени сім’ї Гладковського внесли за нього заставу у розмірі 10 623 130 грн.

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