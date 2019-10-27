Біля Золотого-4 знову стріляли, але поза ділянкою розведення

1335 переглядів
Неділя, 27 жовтня 2019, 19:12

З початку доби неділі збройні формування РФ та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Джерело: прес-центр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, з СПГ та великокаліберних кулеметів, неподалік Березового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів: двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів; два рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: 9 обстрілів, у тому числі біля Золотого 26 жовтня 2019, 20:18
У штабі ООС заявили, що добровольці перебувають у Золотому нелегально 26 жовтня 2019, 17:50
На Донбасі троє поранених: один потрапив під обстріл, двоє підірвалися на розтяжці 25 жовтня 2019, 20:57
Усі новини
Головні новини
Це все ж не шоу: Разумков про поліграф для депутатів
Ветерани вивезли зброю з Золотого – поліція
Грановський отримав імміграційну візу до Ізраїлю – ЗМІ
Білецький – Зеленському: В Золотому може бути і 10 тисяч людей
Усі новини
Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

Освіта

15 прикладів, на що здатні вчителі

школа

Історія школи, що оживила "депресивний" район