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Біля Золотого-4 знову стріляли, але поза ділянкою розведення

Неділя, 27 жовтня 2019, 18:12

З початку доби неділі збройні формування РФ та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Джерело: прес-центр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, з СПГ та великокаліберних кулеметів, неподалік Березового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів: двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів; два рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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