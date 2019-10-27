У Золотого-4 снова стреляли, но вне участка разведения

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Березового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; два раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Травневого - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.