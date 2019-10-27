Грановський отримав імміграційну візу до Ізраїлю – ЗМІ
Екснардеп і один з найближчих союзників експрезидента Петра Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу, яка дає йому право на ізраїльське громадянство.
Джерело: джерела Kyiv Post, джерела журналіста Сергія Лещенка, Грановський у коментарі УП
Деталі: Як повідомляє Kyiv Post, 18 серпня в посольстві Ізраїлю в Києві Грановському була видана віза категорії "алія", яка дає йому право автоматично отримати ізраїльський паспорт.
Грановський не підтвердив і не спростував виданню отримання ізраїльської імміграційної візи.
"Я не порушую українських законів", - написав він у повідомленні.
Він також сказав, що не коментує питання громадянства після того, як кілька разів заперечував отримання громадянства інших країн.
Джерела Kyiv Post також підтвердили інформацію, що у липні Державне бюро розслідувань почало розслідування щодо Грановського, якого підозрюють у перевищенні повноважень.
Сам ексдепутат в бесіді з журналістом УП відмовився коментувати інформацію про отримання імміграційної візи, оскільки вважає її "замовною".
Водночас журналіст і екснардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі написав, що його джерела підтверджують цю інформацію.
"Зараз Грановський під слідством в Україні, але перебуває за межами нашої країни. За часів Порошенка він був смотрящим за судами, СБУ і прокуратурою", - зазначив Лещенко.
Передісторія:
- Главу підкомітету з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Олександра Грановського називали "смотрящим" Порошенка в судовій сфері.
- Перед виборами Грановський заявив, що не буде приєднуватися до нової партії Порошенка, а піде на вибори самостійно.
- Грановський програв вибори до ВР кандидату від "Слуги народу" Олександру Куницькому з результатом 47,99% (34 908 голосів) проти 15,88% (11 557 голосів).
- Представник президентської партії "Слуга народу" Олександр Куницький відвоював собі право брати участь в парламентських виборах у судах, незважаючи на наявність подвійного громадянства (ізраїльський паспорт).
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