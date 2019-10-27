Грановський отримав імміграційну візу до Ізраїлю – ЗМІ

Екснардеп і один з найближчих союзників експрезидента Петра Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу, яка дає йому право на ізраїльське громадянство.

Джерело: джерела Kyiv Post, джерела журналіста Сергія Лещенка, Грановський у коментарі УП

Деталі: Як повідомляє Kyiv Post, 18 серпня в посольстві Ізраїлю в Києві Грановському була видана віза категорії "алія", яка дає йому право автоматично отримати ізраїльський паспорт.

Грановський не підтвердив і не спростував виданню отримання ізраїльської імміграційної візи.

"Я не порушую українських законів", - написав він у повідомленні.

Він також сказав, що не коментує питання громадянства після того, як кілька разів заперечував отримання громадянства інших країн.

Джерела Kyiv Post також підтвердили інформацію, що у липні Державне бюро розслідувань почало розслідування щодо Грановського, якого підозрюють у перевищенні повноважень.

Сам ексдепутат в бесіді з журналістом УП відмовився коментувати інформацію про отримання імміграційної візи, оскільки вважає її "замовною".

Водночас журналіст і екснардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі написав, що його джерела підтверджують цю інформацію.

"Зараз Грановський під слідством в Україні, але перебуває за межами нашої країни. За часів Порошенка він був смотрящим за судами, СБУ і прокуратурою", - зазначив Лещенко.

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