Грановский получил иммиграционную визу в Израиль – СМИ
Экс-нардеп и один из ближайших союзников экс-президента Петра Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу, которая дает ему право на израильское гражданство.
Источник: источники Kyiv Post, источники журналиста Сергея Лещенко, Грановский в комментарии УП
Детали: Как сообщает Kyiv Post, 18 августа в посольстве Израиля в Киеве Грановскому была выдана виза категории "алия", которая дает ему право автоматически получить израильский паспорт.
Грановский не подтвердил и не опроверг изданию получение израильской иммиграционной визы.
"Я не нарушаю украинские законы", - написал он в сообщении.
Он также сказал, что не комментирует вопросы гражданства после того, как несколько раз отрицал получение гражданства других стран.
Источники Kyiv Post также подтвердили информацию, что в июле Государственное бюро расследований начало расследование в отношении Грановского, которого подозревают в превышении полномочий.
Сам экс-депутат в беседе с журналистом УП отказался комментировать информацию о получении иммиграционной визы, так как считает ее "заказной".
В то же время, журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что его источники подтверждают эту информацию.
"Сейчас Грановский под следствием в Украине, но находится за пределами нашей страны. Во времена Порошенко он был смотрящим за судами, СБУ и прокуратурой", - отметил Лещенко.
Предыстория:
- Главу подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Александра Грановского называли "смотрящим" Порошенко в судебной сфере.
- Перед выборами Грановский заявил, что не будет присоединяться к новой партии Порошенко, а будет самостоятельно участии в выборах.
- Грановский проиграл выборы в ВР кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому с результатом 47,99% (34908 голосов) против 15,88% (11 557 голосов).
- Представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Куницкий через суды отвоевал себе право участвовать в парламентских выборах, несмотря на наличие двойного гражданства (израильский паспорт).
powered by lun.ua