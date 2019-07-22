Грановський визнав поразку: Я не дешевка

Джерело: Facebook-сторінка Олександра Грановського

Чинний народний депутат від БПП Олександр Грановський визнав поразку в одномандатному окрузі № 169 і привітав свого опонента представника партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

Пряма мова: "Люди зробили свій вибір, свідомо чи ні - не має ніякого значення ... Я хочу привітати тезку з переконливою перемогою. Хочу привітати городян з новим представником їх інтересів у головному законодавчому інституті країни. Всім хочу побажати на цьому шляху тільки добра".

Деталі: Грановський запевняє, що "дійсно намагався і дуже хотів харків'янам сподобатися". Передвиборчу кампанію нардеп називає "дивною". Він зазначає, що замовляв декілька соціологічних досліджень у досвідчених фахівців, і вони пророкували йому успіх. Грановський пообіцяв 15% виборців, які за нього проголосували, виконати передвиборні зобов'язання.

Пряма мова: "Всі обіцянки, що дані, будуть виконані, якщо в моїх силах. Я не дешевка".

Що сталося раніше: Згідно з екзит-полами, що є у розпорядженні УП, члени парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко та Олександр Грановський програли вибори в своїх мажоритарних округах.

Історія питання:

Главу підкомітету з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Олександра Грановського називали "смотрящим" Порошенка в судовій сфері.

Ігоря Кононенка підозрюють в причетності до корупційних схем в енергетиці. Підозрюваний у розкраданні коштів екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков

стверджує, що найближче оточення 5-го президента України Петра Порошенка займалося аферами в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

Перед виборами Грановський і Кононенко заявили, що не будуть приєднуватися до нової партії Порошенк, а підуть на вибори самостійно.

Представник президентської партії "Слуга народу" Олександр Куницький відвоював собі право брати участь в парламентських виборах виборах у судах, незважаючи на наявність подвійного громадянства (ізраїльський паспорт).

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