Зеленський пояснив, чому змінив голову Луганської ОДА

Президент Володимир Зеленський заявив, що призначив нового голову Луганської ОДА, оскільки попередник був "не дуже швидкий".

Джерело: відео поїздки Зеленського в с. Золоте на Луганщині

Пряма мова: "У нас Сергій Гайдай новий голова Луганської ОДА. Я хочу подякувати тому губернатору, який в нас тут був. Був не довго, тому що при всій повазі, ми домовлялись, що нам треба робити речі певні, крім слів, дуже швидко. Він не дуже швидкий, скажімо так. Дуже вірю і надіюсь, ви будете довше."

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