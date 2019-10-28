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Зеленський пояснив, чому змінив голову Луганської ОДА

Понеділок, 28 жовтня 2019, 00:12

Президент Володимир Зеленський заявив, що призначив нового голову Луганської ОДА, оскільки попередник був "не дуже швидкий".

Джерело: відео поїздки Зеленського в с. Золоте на Луганщині

Пряма мова: "У нас Сергій Гайдай новий голова Луганської ОДА. Я хочу подякувати тому губернатору, який в нас тут був. Був не довго, тому що при всій повазі, ми домовлялись, що нам треба робити речі певні, крім слів, дуже швидко. Він не дуже швидкий, скажімо так. Дуже вірю і надіюсь, ви будете довше." 

Нагадаємо:

  • 25 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської облдержадміністрації.
  • У 2015 році Гайдай був у складі команди очільника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Невдовзі він був призначений головою Мукачівської РДА. З цієї посади його звільнили за ініціативою місцевих депутатів.
  • 20 жовтня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА та призначення на цю посаду Сергія Гайдая. Комарницького було призначено на цю посаду 5 липня.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьпрезидентЗеленський
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