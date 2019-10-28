Зеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА

Президент Владимир Зеленский заявил, что назначил нового главу Луганской ОГА, поскольку предшественник был "не слишком быстрый".

Источник: видео поездки Зеленского в с. Золотое Луганской области

Прямая речь: "У нас Сергей Гайдай новый председатель Луганской ОГА. Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас здесь был. Был не долго, так как при всем уважении, мы договаривались, что нам надо делать вещи некоторые, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Верю и надеюсь, вы будете дольше. "

Напомним: