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Зеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА

Понедельник, 28 октября 2019, 00:12

Президент Владимир Зеленский заявил, что назначил нового главу Луганской ОГА, поскольку предшественник был "не слишком быстрый".

Источник: видео поездки Зеленского в с. Золотое Луганской области

Прямая речь: "У нас Сергей Гайдай новый председатель Луганской ОГА. Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас здесь был. Был не долго, так как при всем уважении, мы договаривались, что нам надо делать вещи некоторые, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Верю и надеюсь, вы будете дольше. "

Напомним:

  • 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской облгосадминистрации.
  • Гайдай был в составе команды главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля в 2015 году. Вскоре был назначен председателем Мукачевской РГА. С этой должности он был уволен по инициативе местных депутатов.
  • 20 октября Кабинет министров согласовал освобождения Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской ОГА и назначение на эту должность Сергея Гайдая. Комарницкий был назначен на эту должность 5 июля.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Луганская областьпрезидентЗеленский
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