Зеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА
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Понедельник, 28 октября 2019, 01:12
Президент Владимир Зеленский заявил, что назначил нового главу Луганской ОГА, поскольку предшественник был "не слишком быстрый".
Источник: видео поездки Зеленского в с. Золотое Луганской области
Прямая речь: "У нас Сергей Гайдай новый председатель Луганской ОГА. Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас здесь был. Был не долго, так как при всем уважении, мы договаривались, что нам надо делать вещи некоторые, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Верю и надеюсь, вы будете дольше. "
Напомним:
- 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской облгосадминистрации.
- Гайдай был в составе команды главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля в 2015 году. Вскоре был назначен председателем Мукачевской РГА. С этой должности он был уволен по инициативе местных депутатов.
- 20 октября Кабинет министров согласовал освобождения Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской ОГА и назначение на эту должность Сергея Гайдая. Комарницкий был назначен на эту должность 5 июля.
Ольга Гетьманец, УП
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