Разумков прокоментував можливість повернення української делегації до ПАРЄ
Понеділок, 28 жовтня 2019, 04:40
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що підстав для повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи наразі немає.
Джерело: інтерв’ю Разумкова в ефірі програми "Факти тижня" на "ICTV"
Пряма мова: "Станом на сьогодні я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було."
Деталі: Він зазначив, що в ПАРЄ є держави, які підтримують такі дії української сторони, а є ті, хто пропонує повернутись.
За словами спікера, рішення про повернення має приймати парламент.
Разумков підкреслив, що позиція української делегації (рішення про вихід із ПАРЄ через повернення до асамблеї РФ – УП) "була на той час абсолютно коректною та правильною".
Передісторія:
- 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без санкцій, незважаючи на порушення принципів РЄ.
- Глава МЗС України Павло Клімкін назвав такі дії зрадою з боку Європи.
- Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення росіян.
Ольга Гетьманець, УП