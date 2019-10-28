Разумков прокоментував можливість повернення української делегації до ПАРЄ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що підстав для повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи наразі немає.

Джерело: інтерв’ю Разумкова в ефірі програми "Факти тижня" на "ICTV"

Пряма мова: "Станом на сьогодні я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було."

Деталі: Він зазначив, що в ПАРЄ є держави, які підтримують такі дії української сторони, а є ті, хто пропонує повернутись.

За словами спікера, рішення про повернення має приймати парламент.

Разумков підкреслив, що позиція української делегації (рішення про вихід із ПАРЄ через повернення до асамблеї РФ – УП) "була на той час абсолютно коректною та правильною".

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