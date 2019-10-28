Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков прокомментировал возможность возвращения украинской делегации в ПАСЕ

Понедельник, 28 октября 2019, 04:40

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока нет.

Источник: интервью Разумкова в эфире программы "Факты" на "ICTV"

Прямая речь: "На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было".

Детали: Он отметил, что в ПАСЕ есть государства, которые поддерживают такие действия украинской стороны, а есть те, кто предлагает вернуться.

По словам спикера, решение о возвращении должен принимать парламент.

Разумков подчеркнул, что позиция украинской делегации (решение о выходе из ПАСЕ из-за возвращения в ассамблею РФ – УП) "было в то время абсолютно корректным и правильным".

Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Разумков ДмитрийПАСЕВерховная РадаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
15:53
Минобороны думает присылать мужчинам за границу повестки "по электронке" – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
Все новости...
Реклама: