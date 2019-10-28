Разумков прокомментировал возможность возвращения украинской делегации в ПАСЕ
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Понедельник, 28 октября 2019, 05:40
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока нет.
Источник: интервью Разумкова в эфире программы "Факты" на "ICTV"
Прямая речь: "На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было".
Детали: Он отметил, что в ПАСЕ есть государства, которые поддерживают такие действия украинской стороны, а есть те, кто предлагает вернуться.
По словам спикера, решение о возвращении должен принимать парламент.
Разумков подчеркнул, что позиция украинской делегации (решение о выходе из ПАСЕ из-за возвращения в ассамблею РФ – УП) "было в то время абсолютно корректным и правильным".
Предыстория:
- 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций, несмотря на нарушения принципов СЕ.
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал такие действия предательством со стороны Европы.
- Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.
Ольга Гетьманец, УП
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