Разумков прокомментировал возможность возвращения украинской делегации в ПАСЕ

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Понедельник, 28 октября 2019, 05:40

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока нет.

Источник: интервью Разумкова в эфире программы "Факты" на "ICTV"

Прямая речь: "На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было".

Детали: Он отметил, что в ПАСЕ есть государства, которые поддерживают такие действия украинской стороны, а есть те, кто предлагает вернуться.

По словам спикера, решение о возвращении должен принимать парламент.

Разумков подчеркнул, что позиция украинской делегации (решение о выходе из ПАСЕ из-за возвращения в ассамблею РФ – УП) "было в то время абсолютно корректным и правильным".

Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Разумков Дмитрий ПАСЕ Верховная Рада Росcия


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