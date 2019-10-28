Байден сказав, що думає про участь свого сина в українській газовій компанії

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 07:02

Суперник президента США Дональда Трампа на наступних виборах Джо Байден розповів, що не впливав на рішення свого сина Хантера щодо участі в українській газовій компанії "Burisma".

Джерело: The New York Times із посиланням на інтерв’ю Байдена для програми "60 хвилин"

Деталі: За його словами, Хантер – "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії, у чому кожен може переконатись із розслідування.

Він додав, що ніколи не обговорював з дітьми власні робочі питання. 

Натякаючи на дії Трампа із залучення родини до політичних справ, Байден додав, що у разі обрання його президентом, його діти ніколи не будуть збиратись у Білому домі на засіданнях кабінету.

Передісторія:

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З розшифровки можна зробити висновок, що Трамп наполягає на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
  • Трамп заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди 25 липня зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина.
  • Зеленський стверджує, що Трамп не тиснув на нього. 
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
  • 8 жовтня екс-генпрокурор Юрій Луценко розповів про свої зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Трамп США вибори


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