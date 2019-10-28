Байден сказав, що думає про участь свого сина в українській газовій компанії

Суперник президента США Дональда Трампа на наступних виборах Джо Байден розповів, що не впливав на рішення свого сина Хантера щодо участі в українській газовій компанії "Burisma".

Джерело: The New York Times із посиланням на інтерв’ю Байдена для програми "60 хвилин"

Деталі: За його словами, Хантер – "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії, у чому кожен може переконатись із розслідування.

Він додав, що ніколи не обговорював з дітьми власні робочі питання.

Натякаючи на дії Трампа із залучення родини до політичних справ, Байден додав, що у разі обрання його президентом, його діти ніколи не будуть збиратись у Білому домі на засіданнях кабінету.

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