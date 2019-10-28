Байден сказал, что думает об участии своего сына в украинской газовой компании
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Понедельник, 28 октября 2019, 07:02
Соперник президента США Дональда Трампа на следующих выборах Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании "Burisma".
Источник: The New York Times с ссылкой на интервью Байдена для программы "60 минут"
Детали: По его словам, Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.
Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы.
Намекая на действия Трампа по привлечению семьи к политическим делам, Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
- Из расшифровки можно сделать вывод, что Трамп настаивает на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
- Трамп заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы 25 июля с Зеленским.
- Зеленский уверяет, что Трамп на него не давил.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
- 8 октября экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал о своих встречах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.
Ольга Гетьманец, УП
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