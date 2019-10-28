Байден сказал, что думает об участии своего сына в украинской газовой компании

1189 просмотров
Понедельник, 28 октября 2019, 07:02

Соперник президента США Дональда Трампа на следующих выборах Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании "Burisma".

Источник: The New York Times с ссылкой на интервью Байдена для программы "60 минут"

Детали: По его словам, Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.

Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы.

Намекая на действия Трампа по привлечению семьи к политическим делам, Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из расшифровки можно сделать вывод, что Трамп настаивает на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
  • Трамп заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы 25 июля с Зеленским.
  • Зеленский уверяет, что Трамп на него не давил. 
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
  • 8 октября экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал о своих встречах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Трамп США виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Импичмент Трампа: Парнас и Фруман готовили визит Джулиани в Киев для встречи с Зеленским 27 октября 2019, 18:43
"Он умер, как собака": Трамп подтвердил гибель лидера ИГИЛ 27 октября 2019, 15:51
Импичмент Трампа: В Конгрессе заслушали еще одного свидетеля, "достигли быстрого прогресса" 27 октября 2019, 10:52
Все новости
Главные новости
Это все же не шоу: Разумков о полиграфе для депутатов
Ветераны вывезли оружие из Золотого – полиция
Грановский получил иммиграционную визу в Израиль – СМИ
Белецкий - Зеленскому: В Золотом может быть и 10 тысяч человек
Все новости
Фото

5 простых вещей, которые помогут воплотить любую идею костюма на Хэллоуин

мимими

Фотограф сфотографировал трепетные моменты из жизни животных

соцсети

15 лайфхаков для фото в Instagram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів