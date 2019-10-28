Бойовики 13 разів порушили режим "тиші", минулося без втрат
Понеділок, 28 жовтня 2019, 06:16
27 жовтня противник 13 разів обстріляв позиції українських військових, використовуючи заборонену Мінськом зброю.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Бойовики гатили із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вогонь вівся поблизу Березового, Лебединського, Мар'їнки, Водяного, що на Приазов'ї, Новолуганського, Луганського, Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Травневого та Кримського.
Дослівно: "Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".
Нагадаємо:
- 26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.
Ольга Гетьманець, УП