Бойовики 13 разів порушили режим "тиші", минулося без втрат

27 жовтня противник 13 разів обстріляв позиції українських військових, використовуючи заборонену Мінськом зброю.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Бойовики гатили із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вогонь вівся поблизу Березового, Лебединського, Мар'їнки, Водяного, що на Приазов'ї, Новолуганського, Луганського, Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Травневого та Кримського.

Дослівно: "Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".

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