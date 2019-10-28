Бойовики 13 разів порушили режим "тиші", минулося без втрат

23 перегляди
Понеділок, 28 жовтня 2019, 07:16

27 жовтня противник 13 разів обстріляв позиції українських військових, використовуючи заборонену Мінськом зброю.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Бойовики гатили із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вогонь вівся поблизу Березового, Лебединського, Мар'їнки, Водяного, що на Приазов'ї, Новолуганського, Луганського, Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Травневого та Кримського.

Дослівно: "Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".

Нагадаємо:

  • 26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ООС Донбас Мінські угоди


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики знову порушили "тишу" із забороненої зброї 27 жовтня 2019, 14:02
Бойовики заважають роботі ОБСЄ, обстріляли дрон - штаб 27 жовтня 2019, 13:00
ООС: бойовики 21 раз порушували режим припинення вогню 27 жовтня 2019, 07:35
Усі новини
Головні новини
Це все ж не шоу: Разумков про поліграф для депутатів
Ветерани вивезли зброю з Золотого – поліція
Грановський отримав імміграційну візу до Ізраїлю – ЗМІ
Білецький – Зеленському: В Золотому може бути і 10 тисяч людей
Усі новини
Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

Освіта

15 прикладів, на що здатні вчителі

школа

Історія школи, що оживила "депресивний" район