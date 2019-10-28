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Боевики 13 раз нарушили режим "тишины", обошлось без потерь

Понедельник, 28 октября 2019, 06:16

27 октября противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных, используя запрещенное Минском оружие.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики обстреливали с минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся вблизи Березового, Лебединского, Марьинки, Водяного, что на Приазовье, Новолуганского, Луганского, Золотого-4 (за пределами участка разведения), Травневого и Крымского.

Дословно: "Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".

Напомним:

  • 26 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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