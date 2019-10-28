Боевики 13 раз нарушили режим "тишины", обошлось без потерь

27 октября противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных, используя запрещенное Минском оружие.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики обстреливали с минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся вблизи Березового, Лебединского, Марьинки, Водяного, что на Приазовье, Новолуганского, Луганского, Золотого-4 (за пределами участка разведения), Травневого и Крымского.

Дословно: "Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".

Напомним: