Боевики 13 раз нарушили режим "тишины", обошлось без потерь
23 просмотра
Понедельник, 28 октября 2019, 07:16
27 октября противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных, используя запрещенное Минском оружие.
Источник: отчет ООС
Детали: Боевики обстреливали с минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Огонь велся вблизи Березового, Лебединского, Марьинки, Водяного, что на Приазовье, Новолуганского, Луганского, Золотого-4 (за пределами участка разведения), Травневого и Крымского.
Дословно: "Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".
Напомним:
- 26 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua