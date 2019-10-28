Віцепрем’єр хоче ліквідувати традиційну "пресслужбу"

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 11:31

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров хоче кардинально змінити підхід до комунікації державних органів і ліквідувати традиційну пресслужбу.

Джерело: пост Федорова у Facebook

Пряма мова: "Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів. Традиційне поняття "пресслужби" має припинити існувати.

Формування "позитивного образу політика/органу" – повинно перестати бути метою.

Основне завдання комунікації в цей історичний період – пояснити максимальній кількості людей,  куди ми рухаємося, на що спрямовані наші реформи, навчитися заміряти проміжні результати, отримувати зворотний зв'язок, чути "клієнтів" (для кого робиться реформа), покращувати процеси".

Деталі: За словами віцепрем’єра, вони хочуть "залучати" людей для отримання якісного зворотного зв'язку і створення команди "амбасадорів" проєкту.

Федоров відзначив, що наразі міністерство перебуває на етапі формування команди комунікації.

Він сам собі дав кілька порад:

  • Відійти від поняття традиційної пресслужби, коли журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, прессекретарі своїм.
  • Почати з чіткої стратегії. Конкретні KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту "цифрова грамотність" має зрости до 6000 в день, при цьому тональність повинна бути "позитивна" на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок в розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу.
  • Бути швидшими, знімати трансляції та влоги.
  • Брати людей в команду комунікації з відсутністю досвіду в політичній/державній сферах тощо.

Федоров закликав людей, яким резонує його бачення, приєднуватись до його команди.

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Передісторія: 

  • У сеопні глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що команда Зеленського спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
  • Згодом речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель та охорона президента не раз не давали журналістам поставити питання главі держави чи керівнику його офісу. Зокрема, Мендель притримувала журналістів, заважаючи підійти до Богдана та Зеленського.
  • Мендель пізніше пояснила, що "зупиняла", зокрема, журналіста "Схем" Сергія Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.

Ірина Балачук, УП
Теми: Кабінет міністрів


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