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Вице-премьер хочет ликвидировать традиционную "пресс-службу"

Понедельник, 28 октября 2019, 10:31

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров хочет кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов и ликвидировать традиционную пресс-службу.

Источник: пост Федорова в Facebook

Прямая речь: "Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование.

Формирование "положительного образа политика/органа" – должно перестать быть целью.

Основная задача коммуникации в этот исторический период – объяснить максимальному количеству людей, куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы".

Детали: По словам вице-премьера, они хотят "привлекать" людей для получения качественной обратной связи и создание команды "послов" проекта.

Федоров отметил, что сейчас министерство находится на этапе формирования команды коммуникации.

Он сам себе дал несколько советов:

  • Отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, сммщикы своей, пресс-секретари своей.
  • Начать с четкой стратегии. Конкретные KPI. Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должна вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "позитивная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа.
  • Быть быстрее, снимать трансляции и влоги.
  • Брать людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической/государственной сферах.

Федоров призвал людей, которым резонирует его видение, присоединяться к его команде.

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Предыстория: 

  • В августе глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского общается с обществом "без посредников и без журналистов".
  • Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель и охрана президента не раз не давали журналистам задать вопросы главе государства или руководителю его офиса. В частности, Мендель придерживала журналистов, мешая подойти к Богдану и Зеленскому.
  • Мендель позже пояснила, что "останавливала", в частности, журналиста "Схем" Сергея Андрушко, потому что он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министров
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