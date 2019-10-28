Київщину очолив харківський бізнесмен

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова замість Михайла Бно-Айріяна.

Джерело: укази глави держави від 28 жовтня

Дослівно: "Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації".

Деталі: Іншим указом Зеленський задовольнив відставку Бно-Айріяна, який пробув на посаді трохи більше 100 днів.

Чернишов - харківський бізнесмен та інвестор. Згідно з даними з відкритих джерел він – засновник інвестиційно-девелоперської компанії Eastgate Development та інвестиційної компанії VI2 Partners і організації Kyiv Vision Foundation.

За даними екс-нардепа Сергія Лещенка, Чернишов пов'язаний з депутатом від "Опозиційної платформи - За життя" Олександром Фельдманом, а також з олігархом Ігорем Коломойським.

Додатково: У декларації кандидата на посаду Чернишов вказав квартиру у Києві 208.7​​ метрів квадратних, земельну ділянку у селі Романків Обухівського району 1412 м2: і житловий будинок там же на 330 квадратів вартістю 944 тисяч гривень (на день набуття права власності). Його дружина Світлана володіє квартирою у Нікополі.

Згідно з документом, подружжя має чотири автомобілі – Land Rover Autobiography 2018 року випуску, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 р.в., Skoda Octavia А5 2010 р.в. і Land Rover 2010 р.в.

Чернишов задекларував колекцію картин, кілька коштовних годинників, ювелірні прикраси дружини, акції та численні корпоративні права. Він є кінцевим бенефіціаром кількох українських компаній, а також омпаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Австрії.

Згідно з декларацією, в 2018 році Чернишов отримав 2,2 мільйона гривень доходу з-за кордону. З готівкових коштів глава він задекларував 750 тисяч доларів, та 115 тисяч доларів у власності дружини.

Що передувало: На засіданні 20 жовтня уряд погодив звільнення з посади двох голів ОДА - Київської та Луганської, та призначення голів 5 облдержадміністрацій та їх заступників.

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