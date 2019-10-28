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Київщину очолив харківський бізнесмен

Понеділок, 28 жовтня 2019, 13:52
Київщину очолив харківський бізнесмен

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова замість Михайла Бно-Айріяна.

Джерело: укази глави держави від 28 жовтня

Дослівно: "Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації".

 

Деталі: Іншим указом Зеленський задовольнив відставку Бно-Айріяна, який пробув на посаді трохи більше 100 днів.

Чернишов - харківський бізнесмен та інвестор. Згідно з даними з відкритих джерел він – засновник інвестиційно-девелоперської компанії Eastgate Development та інвестиційної компанії VI2 Partners і організації Kyiv Vision Foundation.

За даними екс-нардепа Сергія Лещенка, Чернишов пов'язаний з депутатом від "Опозиційної платформи - За життя" Олександром Фельдманом, а також з олігархом Ігорем Коломойським.

Додатково: У декларації кандидата на посаду Чернишов вказав квартиру у Києві 208.7​​ метрів квадратних, земельну ділянку у селі Романків Обухівського району 1412 м2: і житловий будинок там же на 330 квадратів вартістю 944 тисяч гривень (на день набуття права власності). Його дружина Світлана володіє квартирою у Нікополі.

Згідно з документом, подружжя має чотири автомобілі – Land Rover Autobiography 2018 року випуску, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 р.в., Skoda Octavia А5 2010 р.в. і Land Rover 2010 р.в.

Чернишов задекларував колекцію картин, кілька коштовних годинників, ювелірні прикраси дружини, акції та численні корпоративні права. Він є кінцевим бенефіціаром кількох українських компаній, а також омпаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Австрії.

Згідно з декларацією, в 2018 році Чернишов отримав 2,2 мільйона гривень доходу з-за кордону. З готівкових коштів глава він задекларував 750 тисяч доларів, та 115 тисяч доларів у власності дружини.

Що передувало: На засіданні 20 жовтня уряд погодив звільнення з посади двох голів ОДА - Київської та Луганської, та призначення голів 5 облдержадміністрацій та їх заступників. 

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації 10 липня 2019 р. 35-річний економіст-міжнародник уродженець Азербайджану Бно-Айріян має дипломатичний ранг – радник першого класу. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва у "НЕК "Укренерго".
  • 20 жовтня Бно-Айріян подав президенту України заяву про звільнення. 
  • Про причини такого рішення Бно-Айріян не повідомивє. При цьому у коментарі до допису він зацитував уривок твору "Сад Гетсиманський": "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".
  • Екс-нардеп Сергій Лещенко заявив, що Бно-Айріян подав у відставку після масованої інформаційної кампанії, яку вела група Коломойського проти губернатора, який був ставлеником спікера ВР Дмитра Разумкова. "Ціна питання - потоки і земля у Київській області, яка є найдорожчою в Україні", – зазначав Лещенко.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКиївська область
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