Киевскую область возглавил харьковский бизнесмен

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева вместо Михаила Бно-Айрияна.

Источник: указы главы государства от 28 октября

Дословно: "Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации".

Детали: Другим указом Зеленский удовлетворил отставку Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней. Чернышев – харьковский бизнесмен и инвестор.

Что было ранее: На заседании 20 октября правительство согласовало освобождение от должности двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.

Чернышев – харьковский бизнесмен и инвестор. Согласно данным из открытых источников он – основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners и организации Kyiv Vision Foundation.

По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, Чернышев связан с депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александром Фельдманом, а также с олигархом Игорем Коломойским.

Дополнительно: В декларации кандидата на должность Чернышев указал квартиру в Киеве 208.7 метров квадратных, земельный участок в селе Романков Обуховского района 1412 м2: и жилой дом там же на 330 квадратов стоимостью 944 тысяч гривен (на день приобретения права собственности). Его жена Светлана владеет квартирой в Никополе.

Согласно документу, у супругов есть четыре автомобиля – Land Rover Autobiography 2018 выпуска, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 г.в., Skoda Octavia А5 2010 г.в. и Land Rover 2010 г.в.

Чернышев задекларировал коллекцию картин, несколько ценных часов, ювелирные украшения жены, акции и многочисленные корпоративные права. Он является конечным бенефициаром нескольких украинских компаний, а также компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Австрии.

Согласно декларации, в 2018 году Чернышев получил 2,2 миллиона гривен дохода из-за рубежа. Из наличных средств глава он задекларировал 750 тысяч долларов, и 115 000 долларов в собственности жены.

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