Киевскую область возглавил харьковский бизнесмен
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева вместо Михаила Бно-Айрияна.
Источник: указы главы государства от 28 октября
Дословно: "Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации".
Детали: Другим указом Зеленский удовлетворил отставку Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней. Чернышев – харьковский бизнесмен и инвестор.
Что было ранее: На заседании 20 октября правительство согласовало освобождение от должности двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.
Чернышев – харьковский бизнесмен и инвестор. Согласно данным из открытых источников он – основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners и организации Kyiv Vision Foundation.
По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, Чернышев связан с депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александром Фельдманом, а также с олигархом Игорем Коломойским.
Дополнительно: В декларации кандидата на должность Чернышев указал квартиру в Киеве 208.7 метров квадратных, земельный участок в селе Романков Обуховского района 1412 м2: и жилой дом там же на 330 квадратов стоимостью 944 тысяч гривен (на день приобретения права собственности). Его жена Светлана владеет квартирой в Никополе.
Согласно документу, у супругов есть четыре автомобиля – Land Rover Autobiography 2018 выпуска, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 г.в., Skoda Octavia А5 2010 г.в. и Land Rover 2010 г.в.
Чернышев задекларировал коллекцию картин, несколько ценных часов, ювелирные украшения жены, акции и многочисленные корпоративные права. Он является конечным бенефициаром нескольких украинских компаний, а также компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Австрии.
Согласно декларации, в 2018 году Чернышев получил 2,2 миллиона гривен дохода из-за рубежа. Из наличных средств глава он задекларировал 750 тысяч долларов, и 115 000 долларов в собственности жены.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации 10 июля 2019 ггода. 35-летний экономист-международник уроженец Азербайджана Бно-Айриян имеет дипломатический ранг - советник первого класса. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества в "НЭК "Укрэнерго".
- 20 октября Бно-Айриян подал президенту Украины заявление об увольнении.
- О причинах такого решения Бно-Айриян не сообщил. При этом в комментарии к сообщению он процитировал отрывок произведения "Сад Гефсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".
- Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Бно-Айриян подал в отставку после массированной информационной кампании, которую вела группа Коломойского против губернатора- ставленника спикера ВР Дмитрия Разумкова. "Цена вопроса - потоки и земля в Киевской области, которая является самой дорогой в Украине", - отмечал Лещенко.