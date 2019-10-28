Киевскую область возглавил харьковский бизнесмен

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Понедельник, 28 октября 2019, 14:52

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева вместо Михаила Бно-Айрияна.

Источник: указы главы государства от 28 октября

Дословно: "Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации".

Детали: Другим указом Зеленский удовлетворил отставку Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней. Чернышев – харьковский бизнесмен и инвестор.

Что было ранее: На заседании 20 октября правительство согласовало освобождение от должности двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.

Украинская правда
Темы: Зеленский Киевская область


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