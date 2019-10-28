Прем’єр-міністр Олексій Гончарук засумнівався у ефективності боротьби з контрабандою митною службою в Чернівецькій області.

Джерело: відеоблог Гончарука

Пряма мова: "Звичайно, вони добре підготувались до нашого візиту. Все чистенько, немає черг, задоволені водії, майже працюючий сканер і так далі. Звичайно, ця показуха нас не вразила.

Ми розуміємо, що контрабанда не припиняється. Всі ті звіти з конфіскацією сотень пар тапочок і десятків пляшок шампанського в якості демонстрації шаленої боротьби з контрабандою, звичайно, нас не вразили. Ми максимально швидко зробили все, щоб керівництво митниці в областях змінилось."

Деталі: Очільник Кабміну заявив, що приміщення ДМС у Чернівцях орендується у особи, яку пов’язують із контрабандою. Він доручив знайти нову будівлю.

Окрім цього, Гончарук звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки із проханням замінити очільника обласної прокуратури.

"Не може при порядному прокуророві протягом двох років тривати система контрабанда", – сказав прем’єр.

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