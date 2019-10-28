На границе под Ужгородом в очереди скопились 500 грузовиков

В очереди перед КПП "Ужгород - Вишне Немецке" стоят пятьсот грузовиков.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на прессслужбу Чопского пограничного отряда

Комментарий прессслужбы: "Цифра из грузовиков, которые сегодня стоят в очереди перед КПП "Ужгород - Вишне Немецке", достигла пяти сотен, и она, прогнозируемо, будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной. Сейчас ситуация выглядит так, что фуры подъезжают, поэтому очередь увеличиваться".

Детали: За сутки пограничники обычно в этом пункте пропускают 50-80 грузовиков, сейчас такое же количество пропускают за смену, то есть, 12:00.

Предыстория: