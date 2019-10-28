На границе под Ужгородом в очереди скопились 500 грузовиков
Понедельник, 28 октября 2019, 14:17
В очереди перед КПП "Ужгород - Вишне Немецке" стоят пятьсот грузовиков.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на прессслужбу Чопского пограничного отряда
Комментарий прессслужбы: "Цифра из грузовиков, которые сегодня стоят в очереди перед КПП "Ужгород - Вишне Немецке", достигла пяти сотен, и она, прогнозируемо, будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной. Сейчас ситуация выглядит так, что фуры подъезжают, поэтому очередь увеличиваться".
Детали: За сутки пограничники обычно в этом пункте пропускают 50-80 грузовиков, сейчас такое же количество пропускают за смену, то есть, 12:00.
Предыстория:
- 24 октября премьер-министр Алексей Гончарук побывал на границе с Румынией в Порубное Черновицкой области, пообурювався коррупцией и контрабандой и дал начальнику ГУ ДФС области Виталию Шпаку неделю на решение проблем.
- Позже он усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области.