Гончарук побував на митниці в Чернівецькій області і дав начальнику тиждень
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук побував на кордоні з Румунією в Порубному Чернівецької області, пообурювався корупцією та контрабандою і дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем.
Джерело: Олексій Гончарук у Facebook
Деталі: Гончарук очікував побачити черги людей і машин, але їх там не було.
Міністр припустив, що до його приїзду добре підготувалися і розповів, як водії йому скаржилися на кілометрові черги на всіх митних пунктах.
Також згадав, що на митниці досі не запущені стаціонарні сканери: "З семи сканерів, які закупила ДФС — жоден не працює".
Дорікнув митникам щодо реконструкції під’їзних шляхів, на яку виділили гроші рік тому, а "грошей і доріг нема", і попросив генпрокурора Руслана Рябошапку покарати винних.
Поскаржився на "шалену" боротьбу з контрабандою. Мовляв, звіти з конфіскованими тапками і шампанським є, а "справжня контрабанда в звіти не потрапляє".
Пряма мова Гончарука: "Даю тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку...
Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів – або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах".
Що було раніше: Гончарук запланував на 24 жовтня робочий візит у Чернівецьку область.
Виліт його рейсу затримався через сильний туман.
Нагадаємо:
- 21 жовтня глава Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.
- 22 жовтня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у справі несправних сканерів на митниці. Працівників Державної митної служби підозрюють у завданні збитків держбюджету.