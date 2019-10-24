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Гончарук побував на митниці в Чернівецькій області і дав начальнику тиждень

Четвер, 24 жовтня 2019, 19:45
Гончарук побував на митниці в Чернівецькій області і дав начальнику тиждень

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук побував на кордоні з Румунією в Порубному Чернівецької області, пообурювався корупцією та контрабандою і дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем.

Джерело: Олексій Гончарук у Facebook

Деталі: Гончарук очікував побачити черги людей і машин, але їх там не було.

Міністр припустив, що до його приїзду добре підготувалися і розповів, як водії йому скаржилися на кілометрові черги на всіх митних пунктах.

Також згадав, що на митниці досі не запущені стаціонарні сканери: "З семи сканерів, які закупила ДФС — жоден не працює".

Дорікнув митникам щодо реконструкції під’їзних шляхів, на яку виділили гроші рік тому, а "грошей і доріг нема", і попросив генпрокурора Руслана Рябошапку покарати винних.

Поскаржився на "шалену" боротьбу з контрабандою. Мовляв, звіти з конфіскованими тапками і шампанським є, а "справжня контрабанда в звіти не потрапляє".

 

Пряма мова Гончарука: "Даю тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку...

Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів – або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах".

Що було раніше: Гончарук запланував на 24 жовтня робочий візит у Чернівецьку область.

Виліт його рейсу затримався через сильний туман.

Нагадаємо:

  • 21 жовтня глава Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.
  • 22 жовтня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у справі несправних сканерів на митниці. Працівників Державної митної служби підозрюють у завданні збитків держбюджету.

Українська правда

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Теми: Гончарукмитниця
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