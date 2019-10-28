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Воював за "ЛНР" і сховався в українському тилу: СБУ затримала артилериста бойовиків

Понеділок, 28 жовтня 2019, 14:37

Контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження артилериста терористичної організації "ЛНР", який обстрілював Щастя, та затримали його.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Луганській області учасника одного з терористичних підрозділів так званої "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти українських військових".

Деталі: Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець Луганська приєднався до незаконних збройних формувань з корисливих мотивів влітку 2015 року. Після навчання на полігоні він був зарахований до "гаубично-артилерійського дивізіону".

 

Бойовик брав участь в обстрілах позицій Збройних Сил України та житлових масивів міста Щастя.

Згодом зловмисник розчарувався розміром "грошового утримання" та залишив незаконне збройне формування. Він перебрався на контрольовану державою територію Луганської області, де переховувався від українського правосуддя у родичів.

 

Щодо бойовика відкрито кримінальне провадження. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Українська правда
Теми: СБУЛНР
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