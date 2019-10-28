Воевал за "ЛНР" и скрылся в украинском тылу: СБУ задержала артиллериста боевиков

Контрразведчики СБУ установили местонахождение артиллериста террористической организации "ЛНР", который обстреливал Счастье, и задержали его.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Луганской области участника одного из террористических подразделений так называемой "ЛНР", который принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных".

Детали: Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион".

Боевик участвовал в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины и жилых массивов города Счастье.

Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников.

В отношении боевика открыто уголовное производство. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.