Богдан: Наша миролюбна позиція розрахована на росіян

Керівник Офісу президента Андрій Богдан каже, що позиція України щодо ситуації на Донбасі розрахована не лише на міжнародне середовище, а й на громадян Росії, а Кремлю тепер потрібно відповідати.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Богдан не вважає, що Україна чимось поступилася чи втратила якісь міжнародні позиції:

"Ні, абсолютно не здається. Ми можемо розмовляти, знову ж таки, до безкінечності. Але є результат, і цей результат підтримує левова частина громадян України".

За словами керівника ОПУ, Україна "абсолютно нічого не втратила, провівши обмін полоненими, тільки показала адекватність керівництва".

"Ми об'єднали Україну навколо цієї ідеї і все-таки звільнили наших громадян. І це дуже важливо, щоб наші воїни бачили, що їх там не кидають в полоні, якщо щось трапляється, а держава буде до останнього битися, щоб їх звільнити. Це сильний меседж", – вважає Богдан.

На його думку, з "формулою Штайнмаєра" є рух до миру, який влада демонструє публічно: і для України, і для зовнішнього світу.

"І протилежній стороні, Росії, потрібно якось відповідати, тому що позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається середовищем навіть всередині Росії. І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародне середовище. Вона розрахована на громадян Росії", – пояснив керівник ОПУ.

Богдан вважає: щоб змінити ситуацію, потрібно перемикатись на ментальність росіян.

"Вони через свої засоби масової інформації накручені дуже вороже до України, вони вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає – з тої сторони вже почнуться питання: а чому ми ведемо себе неадекватно?", – каже він.