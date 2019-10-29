Богдан: Наша миролюбивая позиция рассчитана на россиян

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан говорит, что позиция Украины относительно ситуации в Донбассе рассчитана не только на международную среду, но и на граждан России, а Кремлю теперь нужно отвечать.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Богдан не считает, что Украина в чем-то уступила или потеряла какие-то международные позиции:

"Нет, совершенно не кажется. Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины".

По словам руководителя ОПГ, Украина "абсолютно ничего не потеряла, проведя обмен пленными, только показала адекватность руководства".

"Мы объединили Украину вокруг этой идеи и все-таки освободили наших граждан. И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, а государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить. Это сильный месседж", - считает Богдан.

По его мнению, с "формулой Штайнмайера" есть движение к миру, которое власть демонстрирует публично: и для Украины, и для внешнего мира.

"И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - пояснил руководитель ОПУ.

Богдан считает: чтобы изменить ситуацию, нужно переключаться на ментальность россиян.

"Они через свои средства массовой информации накручены очень враждебно по отношению к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?", - говорит он.