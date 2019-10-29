ЦВК наблизила до проходу в Раду ще одного нардепа

Центральна виборча комісія завершила повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці ОВО № 198, результати від встановлених у серпні суттєво не відрізняються.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Комісія на виконання судових рішень здійснила повторний підрахунок голосів виборців ще на шести виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 198.

Комісія виявила окремі розбіжності, які суттєво не впливають на підсумки голосування в цьому окрузі".

Деталі: У ЦВК нагадали, що 28 жовтня Комісія здійснила повторний підрахунок голосів на 15 виборчих дільницях.

Відзначається, що всі протоколи повторного підрахунку будуть ретельно опрацьовані перед вчиненням Комісією подальших дій щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів в ОВО № 198.

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