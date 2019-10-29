ЦИК приблизила к проходу в Раду еще одного нардепа

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Вторник, 29 октября 2019, 16:07

Центральная избирательная комиссия завершила повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке ОИО № 198, результаты от установленных в августе существенно не отличаются.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "Комиссия во исполнение судебных решений осуществила повторный подсчет голосов избирателей еще на шести избирательных участках одномандатного избирательного округа №198.

Комиссия выявила отдельные различия, которые существенно не влияют на итоги голосования в этом округе".

Детали: В ЦИК напомнили, что 28 октября Комиссия повторно подсчитала голоса на 15 избирательных участках.  

Отмечается, что все протоколы повторного подсчета будут тщательно проработаны перед совершением Комиссией дальнейших действий по установлению результатов внеочередных выборов народных депутатов в ОИО № 198.

Предыстория: 

  • 12 августа ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным народным депутатом от ОВО № 198.
  • 24 августа Кассационный админсуд в составе Верховного суда по иску "Слуги народа" отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области.

Темы: ЦИК виборы Верховная Рада


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