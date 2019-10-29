Атестація в ГПУ: НАБУ допоможе перевіряти прокурорів

Національне антикорупційне бюро буде допомагати Генеральній прокуратурі в перевірці доброчесності в рамках атестації і добору прокурорів.

Джерело: пресслужба прокуратури

Дослівно: "НАБУ за запитом ГПУ надає відомості щодо відповідності таких кандидатів вимогам доброчесності та інших характеристик кандидата з дотриманням вимог законодавства, вимог Кримінального процесуального кодексу, законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту персональних даних.

Крім того, НАБУ має право за власною ініціативою подавати до відповідної кадрової комісії органів прокуратури такі відомості, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством".



Деталі: Спільний наказ видали генпрокурор Руслан Рябошапка і директор НАБУ Артем Ситник. Наказом затверджується порядок співпраці відомств, зокрема і щодо атестації прокурорів.

Працівників НАБУ будуть залучати до проведення добору кандидатів на посади до органів прокуратури.



У ГПУ наголосили, що під час взаємодії в роботі забезпечать захист інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації про особу.

Що було раніше: 23 жовтня прокурори почали проходити атестацію в рамках реформи. З 1082 прокурорів ГПУ успішно склали іспит – 776 з 965 осіб. Ще 117 осіб не з’явилися.

Під час тестування кандидатам на посади прокурора потрібно за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на 100 питань за 100 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Результат кожного кандидата з’являється на екрані комп'ютера одразу після завершення тесту.

Прокурори, які набрали потрібну кількість балів (прохідний бал – 70) допускаються до наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички.

Останній етап проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе виконання ситуаційного завдання.

Чому це важливо: За задумом реформаторів, працювати в нових органах прокуратури продовжать прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності.

Ефективність атестації в рамках реформи прокуратури, ініційованої президентом Володимиром Зеленським і ухваленої парламентом, ставили під сумнів деякі прокурори. Проти ухваленого порядку атестації висловлювався зокрема на той момент керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.