Аттестация в ГПУ: НАБУ поможет проверять прокуроров

Национальное антикоррупционное бюро будет помогать Генпрокуратуре в проверке добропорядочности в рамках аттестации и отбора прокуроров.

Источник: пресс-служба прокуратуры

Дословно: "НАБУ по запросу ГПУ будет предоставлять сведения о соответствии таких кандидатов требованиям добропорядочности и других характеристиках кандидата с соблюдением требований законодательства, требований Уголовно-процессуального кодекса, законодательства по охране государственной тайны и защиты персональных данных.

Кроме того, НАБУ вправе по собственной инициативе подавать соответствующей кадровой комиссии органов прокуратуры такие сведения, а также другую информацию, предусмотренную действующим законодательством".

Детали: Совместный приказ издали генпрокурор Руслан Рябошапка и директор НАБУ Артем Сытник. Приказом утверждается порядок сотрудничества ведомств, в том числе относительно аттестации прокуроров.

Работников НАБУ будут привлекать к проведению отбора кандидатов на должности в органы прокуратуры.

В ГПУ отметили, что при взаимодействии в работе обеспечат защиту информации с ограниченным доступом и конфиденциальной информации о лице.

Что было раньше: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы. С 1082 прокуроров ГПУ успешно сдали экзамен - 776 с 965 человек. Еще 117 человек не явились.

Во время тестирования кандидатам на должности прокурора нужно с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Результат каждого кандидата появляется на экране компьютера сразу после завершения теста.

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл - 70) допускаются к следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.

Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Почему это важно: По замыслу реформаторов, работать в новых органах прокуратуры продолжат прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и доброчесности.

Эффективность аттестации в рамках реформы прокуратуры, инициированной президентом Владимиром Зеленским и принятой парламентом, ставили под сомнение некоторые прокуроры. Против принятого порядка аттестации высказывался в том числе на тот момент руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.