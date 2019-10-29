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Розведення біля Золотого триватиме три доби – командувач ОС

Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:55

Розведення військ у районі Золотого-4 на Луганщині буде відбуватися упродовж трьох діб.

Джерело: коментар командувача Об’єднаних сил Володимира Кравченка під час брифінгу у Краматорську, який подає Міноборони.

Пряма мова: "Загалом, заходи щодо розведення сил і засобів будуть відбуватися упродовж трьох діб. 1 листопада через МЗС буде повідомлено СММ ОБСЄ про завершення процесу розведення військ".

Деталі: Кравченко наголосив, що українська сторона не веде прямих переговорів з НЗФ противника, а діє виключно через СММ ОБСЄ.

Командувач окреслив хронологію початку розведення.

"О 12.00 з обох сторін було дано білий сигнал ракети, що підтвердило готовність до дзеркального розведення.

О 12.15 здійснено повторні сигнали (зелених ракет) про підтвердження готовності.

О 12.20 – практичне розведення сил і засобів розпочато.

Далі, з 12.20 до 14.00 було переміщено 15 військовослужбовців підрозділу Об’єднаних сил зі зброєю з позицій на 1 км, та зайняли заздалегідь підготовлені позиції".

Кравченко наголосив, що процес розведення відбувався під наглядом спостерігачів СММ ОБСЄ, із використанням БПЛА, та СЦКК.

Чому це важливо: У Генштабі стверджують, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 було зафіксовано місією ОБСЄ 18 жовтня. Водночас, ще 27 жовтня на сайті Міноборони та у зведенні штабу ООС йшлося про обстріл "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Українська правда

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Теми: ООСДонбасЗолотеРозведення сил
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