Разведение возле Золотого займет трое суток – командующий ОС

Разведение войск в районе Золотого-4 на Луганщине будет происходить в течение трех суток.

Источник: комментарий командующего Объединенных сил Владимира Кравченко во время брифинга в Краматорске, который подает Минобороны.

Прямая речь: "В целом, мероприятия по разведению сил и средств будут происходить в течение трех суток. 1 ноября через МИД будет сообщено СММ ОБСЕ о завершении процесса разведения войск".

Детали: Кравченко отметил, что украинская сторона не ведет прямых переговоров с НЗФ противника, а действует исключительно через СММ ОБСЕ.

Командующий очертил хронологию начала разведения.

"В 12.00 с обеих сторон был дан белый сигнал ракеты, подтверждающий готовность к зеркальному разведению.

В 12.15 осуществлены повторные сигналы (зеленых ракет) о подтверждении готовности.

В 12.20 - практическое разведение сил и средств начато.

Далее, с 12.20 до 14.00 были перемещены 15 военнослужащих подразделения Объединенных сил с оружием с позиций на 1 км, они заняли заранее подготовленные позиции".

Кравченко отметил, что процесс разведения проходил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ, с использованием БПЛА, и СЦКК.

Почему это важно: В Генштабе утверждают, что последний обстрел участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4 был зафиксирован миссией ОБСЕ 18 октября. В то же время, еще 27 октября на сайте Минобороны и в сводке штаба ООС речь шла об обстреле "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".