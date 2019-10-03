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Рада взяла за основу закон про столицю Ткаченка

Четвер, 3 жовтня 2019, 11:43
Рада взяла за основу закон про столицю Ткаченка

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону про місто Київ - столицю України, внесений Олександром Ткаченком та іншими мажоритарниками Києві зі "Слуги народу".

Джерело: "Українська правда" за засіданням парламенту

Деталі: Народні депутати обговорили 4 законопроекти: три варіанти проекту закону про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ" (№2143, №2143-1 і №2143-2), а також проект Закону про місто Київ - столицю України (№2143-3).

Комітет рекомендував ухвалити у першому читанні законопроект №2143-3 Ткаченка.

Його підтримали 244 народних депутати – переважно, зі "Слуги народу". Жодна інша фракція чи група не голосували за законопроект соратників президента.

 

Олександр Ткаченко заявив, що зараз між центральною і столичною владами закладена "кругова порука", яка дозволяє їм вирішувати свої справи, а його закон "повертає нормальні європейські правила самоврядування у величезному місці… повертає владу безпосередньо киянам".

Фракція "Голосу" пропонувала ухвалити за основу законопроект №2143-2.

Андрій Осадчук із "Голосу": "Ми пропонуємо скасувати правки Януковича, який злочинно узурпував владу у Києві у вересні 2009 року… Фракція "Голосу" пропонує сильного мера, самоврядування в районах Києва і "дорожню карту"".

За його словами, нагальні питання потрібно вирішувати новим генпланом, статутом та визначенням повноважень районів. Також. На думку "Голосу", потрібно провести дострокові вибори у Києві, бо чинна Київрада вже 5 місяців не може працювати. 

Осадчук наголосив, що владні ідеї змін не обговорювалися з територіальними громадами:  "Ми не спитали 4 мільйони громадян, чи хочуть вони магістрат, чи хочуть вони зелений каркас міста Києва і купу всього іншого".

"Підтриманий профільним комітетом законопроект тотально суперечить Конституції і законодавству про місцеве самоврядування і про місцеві адміністрації", – заявив Осадчук.

За його словами, ним пропонується запровадити у столиці правила, яких немає в жодному іншому місті України.

"Україна є унітарною державою, на її території діє єдина система законодавства з однаковими правилами і нормами, що поширюються на всю територію України. Немає жодних підстав ухвалювати закони, які передбачають особливе регулювання правових відносин", – сказав Осадчук із посиланням на головне науково-експертне управління Верховної Ради.

"Цим законом ми закладаємо законодавчу бомбу під місцеве самоврядування й унітарність нашої держави… Неможна його підтримувати навіть у першому читанні за будь-яких умов", – заявив він.

Альона Шкрум із "Батьківщини" також заявила: "Законопроект Ткаченка та інших київських мажоритарників від "Слуги народу" –  найгірший законопроект, який я читала у житті за якістю законотворчої дії

Він суперечить Конституції, він суперечить закону про місцеве самоврядування, він суперечить Цивільному кодексу, він дає меру неконституційні повноваження – наприклад, підписувати міжнародні договори, що за Конституцією – право президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ.

Він дає можливість якось забирати магістратом із приватної власності для потреб Києва будь-яку власність. Для яким потреб, як забирати? Абсолютно неконституційні речі.

Треба голосувати проти законопроекту, який рекомендує комітет. Треба залишати там позитивні норми про розділення повноважень, про місцеве самоврядування і районні ради. І треба все це відправляти на доопрацювання, тому що законопроекти мають писатися відповідно до інших законів України".

Передісторія:

  • Команда президента Володимира Зеленського намагається усунути міського голову Києва Віталія Кличка від влади у Києві: Кабінет міністрів підтримав його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації, а до Верховної Ради надійшла пропозиція про дострокові вибори у Києві.
  • Що ж до нового закону про столицю Київ, то Кличко пропонував передати всі чотири законопроекти на розгляд Венеційської комісії, а ініціативу Ткаченка він назвав спрямованою проти киян: мовляв, ідеться про централізацію влади, неможливість для киян ухвалити статут столиці, окрему виборчу систему, надмірні повноваження голови КМДА.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВерховна РадазаконодавствоСлуга народу
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