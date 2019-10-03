Кличко: Закон "Слуги народу" про столицю спрямований проти киян

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що законопроект про столицю, авторства нардепів "Слуги народу" на чолі з Олександром Ткаченком, який 3 жовтня збираються винести на розгляд Верховної Ради, спрямований проти киян.

Джерело: прес-служба Кличка.

Пряма мова: "Це закон не про столицю... Якщо депутати ухвалять цей недолугий закон, вони діятимуть не в інтересах Києва і не в інтересах киян. А Київ стане першою жертвою централізації влади в державі".

"Якщо цей закон ухвалять, то кияни зі своїх кишень платитимуть зарплату депутатам Київради. В столиці буде діяти своя, не така як у всій країні, виборча система".

Деталі: За словами Кличка, цей закон позначиться не лише на киянах, він впливатиме на систему місцевого самоврядування всієї країни.

Мер додав, що законопроект позбавляє киян можливості ухвалити статут територіальної громади міста Києва.

А Київську адміністрацію хочуть наділити функціями фактично правоохоронного органу, що видаватиме приписи та протести. Зокрема, за його словами, призначений голова КМДА зможе зупиняти рішення органів місцевого самоврядування.

Кличко також додав, що законопроект Ткаченка пропонує, щоб рішення Київради вважалося прийнятим, якщо його підтримає третина обранців (27 депутатів із 80), тоді як наразі для прийняття рішення необхідні голоси більшості (61 депутата зі 120).

Кличко обурився, що у законопроекті конкретно не визначено, за що відповідатимуть і які повноваження матимуть мер та голова КМДА.

За словами мера Києва, парламентський комітет схвалив законопроект Ткаченка "без публічної дискусії, без висновків Венеціанської комісії, поспіхом і нехтуючи багатьма положеннями Конституції".

Що було раніше: 1 жовтня профільний комітет Верховної Ради пропонує парламенту ухвалити за основу законопроект про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" (№2143-3), авторства групи нардепів від "Слуги народу" на чолі з Олександром Ткаченком.

Передісторія: