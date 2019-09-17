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Кличко прогнозує хаос в управлінні Києвом, якщо приймуть закон "слуг"

Вівторок, 17 вересня 2019, 15:38

Мер Києва Віталій Кличко попереджає про небезпечність законопроекту, яким народні депутати із "Слуги народу" пропонують дострокові вибори міського голови столиці і розділення посад мера та голови КМДА.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації

Пряма мова: "Я переконаний, у такому вигляді цей законопроект ухвалювати не можна! Він руйнує принципи децентралізації і самоврядування, позбавляє киян права обирати владу в своєму місті. А також створить хаос в управлінні столицею. Подібного немає в жодній європейській країні, у жодному європейському місті. Коли люди не впливатимуть на процеси, що відбуваються в місті, а влада – не відповідатиме перед містянами, бо її призначили".

Деталі: За словами Кличка, проект закону №2143 "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії та висновки інших міжнародних експертів, а також пройти громадське обговорення.

Він підкреслив, що в законопроекті фактично йдеться про централізацію влади.

Що було раніше:

Група народних депутатів фракції "Слуга народу" внесла у Верховну Раду законопроект, який призначає позачергові вибори мера Києва та депутатів міської ради на 8 грудня 2019 року.

Документ також відокремлює посаду обраного мера столиці від посади голови КМДА, якого пропонується призначати и звільняти указами президента за поданням Кабінету міністрів.

Передісторія: 

  • Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відмовився розглядати відставку Кличка.
  • 4 вересня Кабмін погодив відставку. Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
  • У партії "Слуга народу" є дві кандидатури на пост голови КМДА – Ткаченко і бізнесмен Андрій Холодов.
  • Кличко заявив, що піде на вибори за будь-яких умов – будуть вони дострокові чи своєчасні.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївзаконодавствоВерховна РадаСлуга народу
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