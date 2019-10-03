Івано-Франківська облрада збунтувалася проти рішення Зеленського

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Четвер, 3 жовтня 2019, 21:18

Івано-Франківська обласна рада виступили проти реалізації "формули Штайнмаєра", яку погодив президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

Перший заступник голови обласної ради Василь Гладій заявив, що облрада виступає "проти реалізації так званої "формули Штайнмайєра", за якою відповідно до "Мінських угод" запроваджується особливий статус окупованих територій Донецької та Луганської областей".

"Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським документ, підписаний учасниками тристоронньої контактної групи у Мінську, є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці та територіальній цілісності нашої держави та є фактичною капітуляцією України у російсько-українській війні і не гарантує встановлення миру навіть на умовах Путіна", - сказав він.

У зверненні депутати закликали президента, Верховну Раду, Кабмін не допустити надання особливого статусу окупованим територіям, проводити вибори до місцевих рад тільки після повної деокупації зазначених територій, не розміняти інтереси держави на примарний мир.

Зазначимо, що у середу свій протест висловила Львівська обласна рада.  

Нагадаємо:

  • У четвер Зеленський у своєму зверненні заявив, що вибори на непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти тільки за українським законодавством.
  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

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Теми: Зеленський Івано-Франківськ формула Штайнмайера


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