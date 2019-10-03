Волкер почав свідчити у справі про "тиск" Трампа на Зеленського
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер почав давати свідчення законодавцям в рамках ініційованого демократами розслідування щодо імпічменту щодо президента Дональда Трампа.
Про це у четвер повідомляє Голос Америки.
Вказується, що у четвер Волкер поговорить з співробітниками комітетів з міжнародних відносин, розвідки і нагляду.
Дипломат, який раніше працював постпредом в НАТО, дає свідчення добровільно.
Слухання пройде за зачиненими дверима, як і наступні засідання в рамках розслідування, заплановані на найближчі 10 днів.
У п'ятницю в Комітеті з розвідки дасть свідчення генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, а 11 жовтня виступить колишній посол США в Києві Марі Йованович.
Читайте також: Відставка Волкера: що її викликало та які наслідки вона матиме для України
Нагадаємо:
- 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади.
- CNN підкреслював, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака.
- За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього.
- Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.
- У підтвердження своїх слів Джуліані оприлюднив частину своєї переписки з Волкером, яка свідчить, що останній сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.