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Волкер почав свідчити у справі про "тиск" Трампа на Зеленського

Четвер, 3 жовтня 2019, 23:23

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер почав давати свідчення законодавцям в рамках ініційованого демократами розслідування щодо імпічменту щодо президента Дональда Трампа.

Про це у четвер повідомляє Голос Америки.

Вказується, що у четвер Волкер поговорить з співробітниками комітетів з міжнародних відносин, розвідки і нагляду.

Дипломат, який раніше працював постпредом в НАТО, дає свідчення добровільно.

Слухання пройде за зачиненими дверима, як і наступні засідання в рамках розслідування, заплановані на найближчі 10 днів.

У п'ятницю в Комітеті з розвідки дасть свідчення генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, а 11 жовтня виступить колишній посол США в Києві Марі Йованович.

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Нагадаємо:

  • 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади
  • CNN підкреслював, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака. 
  • За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього. 
  • Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.
  • У підтвердження своїх слів Джуліані оприлюднив частину своєї переписки з Волкером, яка свідчить, що останній сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. 

Теми: ТрампЗеленськийСША
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