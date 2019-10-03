Волкер почав свідчити у справі про "тиск" Трампа на Зеленського

6587 переглядів
Четвер, 3 жовтня 2019, 23:23

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер почав давати свідчення законодавцям в рамках ініційованого демократами розслідування щодо імпічменту щодо президента Дональда Трампа.

Про це у четвер повідомляє Голос Америки.

Вказується, що у четвер Волкер поговорить з співробітниками комітетів з міжнародних відносин, розвідки і нагляду.

Дипломат, який раніше працював постпредом в НАТО, дає свідчення добровільно.

Слухання пройде за зачиненими дверима, як і наступні засідання в рамках розслідування, заплановані на найближчі 10 днів.

У п'ятницю в Комітеті з розвідки дасть свідчення генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, а 11 жовтня виступить колишній посол США в Києві Марі Йованович.

Читайте також: Відставка Волкера: що її викликало та які наслідки вона матиме для України

Нагадаємо:

  • 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади
  • CNN підкреслював, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака. 
  • За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього. 
  • Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.
  • У підтвердження своїх слів Джуліані оприлюднив частину своєї переписки з Волкером, яка свідчить, що останній сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп Зеленський США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп підтвердив, що хотів би розслідування Україною дій Байдена 3 жовтня 2019, 19:35
Порошенко: Ніколи ні з ким я слова Burisma і "син Байдена" не вимовляв 3 жовтня 2019, 17:07
Трамп неодноразово використовував Пенса для тиску на Зеленського – WP 3 жовтня 2019, 10:17
Усі новини
Головні новини
США таки продають Україні 150 ракет "Javelin"
На виборах в ОРДЛО мають бути українські кандидати і ЗМІ – Зеленський
Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради
Данилюк розказав про конфлікт з Богданом
Усі новини
їжа

Який він — справжній васабі

здоров'я

Голодування: як правильно та коли воно може бути корисним

подорожі

Як поїхати в Антарктиду та ще й отримувати 25 тис гривень в місяць