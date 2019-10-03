Волкер почав свідчити у справі про "тиск" Трампа на Зеленського

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер почав давати свідчення законодавцям в рамках ініційованого демократами розслідування щодо імпічменту щодо президента Дональда Трампа.

Про це у четвер повідомляє Голос Америки.

Вказується, що у четвер Волкер поговорить з співробітниками комітетів з міжнародних відносин, розвідки і нагляду.

Дипломат, який раніше працював постпредом в НАТО, дає свідчення добровільно.

Слухання пройде за зачиненими дверима, як і наступні засідання в рамках розслідування, заплановані на найближчі 10 днів.

У п'ятницю в Комітеті з розвідки дасть свідчення генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, а 11 жовтня виступить колишній посол США в Києві Марі Йованович.

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