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У Києві на місці пам’ятника Леніну встановили нову скульптуру

Середа, 30 жовтня 2019, 03:27

На бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну встановили нову скульптуру під назвою "Протистояння".

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням коментар директора департаменту культури Діани Попової

 
На бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну встановили нову скульптуру під назвою "Протистояння".
Пресслужба КМДА

Дослівно Попова: "Скульптура "Протистояння" – це спроба оформити у візуальний образ відчуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму. Головним важелем у житті завжди залишається щось, що є вищим навіть за пам’ять. Таким важелем, що утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним".

Деталі: Проєкт скульптури авторства Олексія Золотарьова переміг у конкурсі від Українського кризового медіа-центру для експозиції "Ціна свободи".

Нагадаємо:

  • У листопаді 2016 року на бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну презентували інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування".   
  • Восени 2017 року на місці пам’ятника Леніну встановили мистецьку арт-інсталяцію "Ритуал природи" мексиканської художниці Іси Каррільйо.
  • 27 вересня 2018 р. на місці біля колишнього пам’ятника Леніну було встановлено блакитну велетенську руку - арт-об’єкт Middle Way румунського скульптора Богдана Раци.
  • Пізніше у центрі Києва на місці колишнього пам'ятника Леніну відкрили віртуальний пам'ятник анонімному творцю бітку тоїна Сатоші Накамото. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївЛенін
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