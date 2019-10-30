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В Киеве на месте памятника Ленину установили новую скульптуру

Среда, 30 октября 2019, 03:27

На бульваре Тараса Шевченко на месте поваленного памятника Ленину установили новую скульптуру под названием "Противостояние".

Источник: пресс-служба КГГА с ссылкой на комментарий директора департамента культуры Дианы Поповой

 
На бульваре Тараса Шевченко на месте поваленного памятника Ленину установили новую скульптуру под названием "Противостояние".
Пресс-служба КГГА

Дословно Попова: "Скульптура "Противостояние" – это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже за память. Таким рычагом, удерживающий на поверхности, является осознание себя свободным".

Детали: Проект скульптуры авторства Алексея Золотарева победил в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции "Цена свободы".

Напомним:

  • 7 ноября 2016 года на бульваре Тараса Шевченко на месте свергнутого памятника Ленину представили инсталляцию иранского художника Махмуда Бакши "Бесконечное празднование".
  • Осенью 2017 года на месте памятника Ленину установили арт-инсталляцию "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо.
  • 27 сентября 2018 г. на месте памятника была установлена огромная голубая рука - арт-объект Middle Way румынского скульптора Богдана Раци.
  • В Киеве на месте бывшего памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко открыли виртуальный памятник анонимному создателю биткоина Сатоши Накамото.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: КиевЛенин
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