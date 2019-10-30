В Киеве на месте памятника Ленину установили новую скульптуру
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Среда, 30 октября 2019, 04:27
На бульваре Тараса Шевченко на месте поваленного памятника Ленину установили новую скульптуру под названием "Противостояние".
Источник: пресс-служба КГГА с ссылкой на комментарий директора департамента культуры Дианы Поповой
Дословно Попова: "Скульптура "Противостояние" – это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже за память. Таким рычагом, удерживающий на поверхности, является осознание себя свободным".
Детали: Проект скульптуры авторства Алексея Золотарева победил в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции "Цена свободы".
Напомним:
- 7 ноября 2016 года на бульваре Тараса Шевченко на месте свергнутого памятника Ленину представили инсталляцию иранского художника Махмуда Бакши "Бесконечное празднование".
- Осенью 2017 года на месте памятника Ленину установили арт-инсталляцию "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо.
- 27 сентября 2018 г. на месте памятника была установлена огромная голубая рука - арт-объект Middle Way румынского скульптора Богдана Раци.
- В Киеве на месте бывшего памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко открыли виртуальный памятник анонимному создателю биткоина Сатоши Накамото.
Ольга Гетьманец, УП
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