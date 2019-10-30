В Киеве на месте памятника Ленину установили новую скульптуру

На бульваре Тараса Шевченко на месте поваленного памятника Ленину установили новую скульптуру под названием "Противостояние".

Источник: пресс-служба КГГА с ссылкой на комментарий директора департамента культуры Дианы Поповой

На бульваре Тараса Шевченко на месте поваленного памятника Ленину установили новую скульптуру под названием "Противостояние". Пресс-служба КГГА

Дословно Попова: "Скульптура "Противостояние" – это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже за память. Таким рычагом, удерживающий на поверхности, является осознание себя свободным".

Детали: Проект скульптуры авторства Алексея Золотарева победил в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции "Цена свободы".

Напомним: